Para 44%, chances de Bolsonaro se reeleger diminuíram após 7 de Setembro

247 - A aposta de Jair Bolsonaro de fazer um comício eleitoral do ato de 7 de Setembro, quando se comemorou 200 anos de independência do Brasil, não lhe rendeu votos, apenas rejeição. É o que aponta a pesquisa “A Cara da Democracia”, feita pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT) e divulgada em reportagem do Globo nesta quarta-feira (21).

Segundo a nova pesquisa, para 44% dos eleitores, Bolsonaro passou a ter menos chances de ser reeleito depois dos atos nos 200 anos da independência. Cerca de um terço (36%) acha que as chances de vitória bolsonarista aumentaram. Outros 9% consideram que o 7 de Setembro não mudou nada para a candidatura do atual chefe do Executivo.

O levantamento diz ainda que 54% classificam como pouco ou totalmente inadequado o comportamento de Bolsonaro neste dia, enquanto 31% não viram problemas no modo como o presidente agiu nos eventos.

Foi neste dia que ele chamou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de “princesa” e puxou o coro de “imbroxável”. Seu discurso falou apenas para seu eleitorado, mencionando as pautas conservadoras.

