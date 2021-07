Para afastar risco de impeachment, Flávio Bolsonaro defende aliados do centrão

247 – "Os partidos que são adjetivados de centrão são fundamentais sempre para o país. Representam parcela significativa da população. Quando há pleitos legítimos e republicanos, devem, sim, ser atendidos pelo governo. O governo não tem pessoas com perfis ideais em todos os locais do Brasil. A máquina é muito grande, apesar de todo o esforço do presidente de enxugar a máquina pública. Essa é uma tentativa de colocar contra o governo aliados que são importantes para o país", disse o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), em entrevista ao jornalista Paulo Cappelli, do Globo.

A entrevista ocorre no momento em que Arthur Lira (PP-AL) é pressionado a aceitar pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, que necessita de votos no Congresso.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.