Para Ciro Nogueira, manifesto pela democracia é uma carta pró-Lula

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), aliado de Jair Bolsonaro (PL), resolveu criticar o manifesto pela democracia, assinado por várias entidades, artistas e políticos contra as ameaças de golpe feitas pelo atual ocupante do Planalto.

"O que a gente já sabia agora é oficial: nada mais é do que um manifesto pró-Lula", afirmou Nogueira, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (8) pela coluna Painel. "Esses manifestos são uma narrativa para tirar o foco do crescimento do país, da deflação, da geração de empregos. Isso, sim, são coisas que dizem respeito à vida das pessoas", disse.

Bolsonaro critica o sistema eleitoral brasileiro e defende que as Forças Armadas trabalhem na apuração do resultado da eleição. A oposição ao governo alerta para a possibilidade de ele tentar um golpe se for derrotado em outubro.

Nesta segunda-feira (8), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, fez críticas às ameaças de golpe.

