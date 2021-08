Para conter polícia nos atos de 7 de Setembro, DF prevê promoções

247 - O governo do Distrito Federal liberou mais de R$ 10 milhões para conter a insatisfação da Polícia Militar. A iniciativa é consequência da ameaça de um quebra-quebra nas ruas de Brasília (DF) no dia 7 de setembro, data da manifestação bolsonarista. O valor será usado, neste ano, na abreviação do tempo de promoções de mais de 2,4 mil policiais. Outro montante de menor valor, sem previsão, será gasto no esquema de segurança. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O trânsito deverá ser interditado na Esplanada dos Ministérios, que dá acesso à praça dos Três Poderes. Pelo menos mil policiais foram mobilizados, incluindo equipes de atiradores especiais que geralmente se posicionam nas coberturas dos prédios.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do DF afirmou que realizar manifestação é direito "fundamental" expresso na Constituição. "Toda medida adotada pela Secretaria de Segurança Pública obedece à legislação, que visa assegurar o direito de manifestação e de reunião, a ordem pública e a segurança e integridade dos manifestantes e do patrimônio público".

