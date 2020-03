Para evitar coronavírus, Maia sugere debater projetos da Câmara por WhatsApp

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), sugeriu nesta quinta-feira (12) reduzir a presença de deputados federais no plenário, para evitar possíveis contaminações por coronavírus. O parlamentar sugeriu o debate de projetos antes das votações por WhatsApp.

“Não sei se a gente deve suspender ou ampliar um pouco mais a limitação do acesso inclusive dos deputados ao plenário, priorizar os projetos que são de consenso”, afirmou Maia, em entrevista à Folha de S.Paulo.

“Dá para fazer votação por acordo. Entram poucos líderes, acerta o texto antes, faz o acordo no Whatsapp, ‘esse é o texto final’. O relator pega a opinião de todo mundo no WhatsApp, no computador, e depois vai no plenário só respaldar aquilo que todo mundo acertou. É mais trabalhoso”, afirmou.