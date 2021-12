Para justificar salário de R$ 22 mil, Podemos dá a Moro cargo de vice-presidente no Paraná

A justificativa inicial para o salário de R$ 22 mil que Moro receberá do partido era que ele estaria prestando ajuda no tema "combate à corrupção" edit

247 - O Podemos anunciou a nomeação do ex-juiz parcial Sergio Moro à vice-presidência da sigla no Paraná, com mandato até 7 de novembro de 2022.

A justificativa inicial para o salário de R$ 22 mil que Moro receberá do partido era que ele estaria prestando ajuda no tema "combate à corrupção", segundo a Agência Estado.

Os vencimentos são bancados pelo Fundo Partidário e são usufruídos também por outros pré-candidatos. (Com informações do Antagonista).

