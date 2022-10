Para líder de Bolsonaro, proposta autoritária de ampliar o STF é resposta a "ativismo do Judiciário"

Apoie o 247

ICL

247 - Líder do governo Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) disse nesta segunda-feira (10) que é necessária a proposta do ocupante do Planalto de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com 11 juízes atualmente. Bolsonaro defendeu que o Supremo tenha 16 ministros.

"Se o Judiciário permanecer nesse nível de ativismo político (...), isso vai ter reação do Poder Legislativo de forma muito severa. O que estamos discutindo é uma reação a um ativismo político do Judiciário", disse o parlamentar em entrevista à GloboNews.

Após assumir o Planalto em 2019, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo, uma forma de justificar as dificuldades de retomar o crescimento econômico. Ele defendeu a participação das Forças Armadas no resultado da eleição presidencial. Partidos oposicionistas denunciaram a possibilidade de o chefe do Executivo tentar um golpe se for derrotado.

O deputado Ricardo Barros foi reeleito este ano, com 1,7% dos votos válidos pelo estado do Paraná. Bolsonaro ficou na segunda posição no primeiro turno da eleição presidencial, com 43% (51 milhões), sendo o primeiro ocupante do Planalto a terminar um pleito em segundo lugar desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.