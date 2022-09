Para o 7 de Setembro, Supremo planeja reforço na segurança 70% maior do que em 2021

O Supremo planeja, pela primeira vez, uma barreira antidrone no dia em que se comemora o Bicentenário da Independência edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) prepara uma quantidade de seguranças 70% maior para o 7 de Setembro deste ano em comparação com 2021. Agentes trabalharão na proteção dos prédios e entorno da Corte. O Supremo planeja, pela primeira vez, uma barreira antidrone (sensores que detectam o equipamento) no dia em que se comemora o Bicentenário da Independência.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (2) pela CNN Brasil, no dia 7 de setembro não será informada a agenda dos ministros do STF e cada um terá escolta de agentes da Polícia Judicial treinados.

Jair Bolsonaro (PL) faz ameaças de golpe e acusa sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias Legislativas).

