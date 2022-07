Parada do Orgulho LGBTQIA+ volta a Brasília com recado a Bolsonaro: "vai tomar no c*" (vídeo)

Apoie o 247

247 com Agência Brasil - A Parada do Orgulho LGBTQIA+ retornou no domingo (3) às ruas de Brasília, após dois anos de suspensão pela pandemia de Covid-19. Nesta 23ª edição, o tema do festival foi "Nossos 122 direitos. Conhecer. Efetivar".

Ocorreram shows em trios elétricos e intervenções artísticas durante todo o percurso, cuja concentração se deu em frente ao Congresso Nacional.

Um dos recados políticos dos participantes da parada foi destinado a Jair Bolsonaro (PL): "vai tomar no c*".

