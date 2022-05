Parlamentares aprovam urgência para projeto que estabelece Dia Nacional do Cristão

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto que tem como objetivo criar o Dia Nacional do Cristão. A proposta é da deputada Dra. Soraya Manato (PTB-ES) com apoio de outros parlamentares. A proposta poderá ser votada já nas próximas sessões do Plenário.

A data para a celebração seria todo primeiro domingo de junho. Neste ano, por exemplo, a data seria celebrada no dia 5. Os católicos, religião com mais seguidores dentro do cristianismo no Brasil, consideram junho o mês dos santos.

A data não seria um feriado, e sim um dia simbólico.

