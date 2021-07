Parlamentares entram com medida judicial no Caso Mariana Ferrer

24 deputadas federais e uma senadora apresentaram um pedido para ingressarem como “amigas da corte” no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro em um clube de luxo edit

Fórum - Vinte e quatro deputadas federais e uma senadora apresentaram nesta segunda-feira (12) um pedido para ingressarem como “amigas da corte” no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer. Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro em um clube de luxo, em Florianópolis (SC). Ela ainda foi vítima de violência institucional com a exposição de vídeos de seu julgamento.

Segundo a denúncia da influenciadora, o abuso aconteceu na festa de abertura do verão Music Sunset do beach club Café de la Musique, em Jurerê Internacional, em Florianópolis, praia conhecida por ser ponto de ricos e famosos. Aranha foi absolvido em setembro de 2020 em primeira instância por falta de provas – in dubio pro reu.

O grupo das 25 parlamentares – de dez diferentes partidos e representadas por três advogadas paulistas – deu entrada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para se somar à ação em segunda instância. O “amicus curiae”, caso seja admitido pela justiça, pretende desenvolver duas linhas de argumentação. Uma para demonstrar que o processo em si constituiu uma violação aos direitos humanos, tendo como base a legislação brasileira e internacional, e a outra abordará o estado de vulnerabilidade de Mariana Ferrer durante todo o processo.

