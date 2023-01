Parlamentares entregam decreto de intervenção federal no DF e Lula agradece

O Congresso Nacional aprovou simbolicamente decreto de intervenção federal no Distrito Federal após invasões bolsonaristas edit

247 — Lideranças parlamentares foram na manhã desta quarta-feira, 11, ao Palácio do Planalto para entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o decreto de intervenção federal do Distrito Federal. O decreto foi aprovado pelas duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado.

Segundo o Uol, o grupo foi liderado pelo vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB) e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). De acordo com a reportagem, antes estava prevista uma caminhada, tal qual Lula e governadores fizeram na última segunda, 9, entre Planalto e o Supremo Tribunal Federal, mas acabaram optando por vir de carro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não participou da entrega porque amanheceu com sintomas de gripe nesta manhã. No entanto, na terça, ele presidiu a sessão que aprovou o decreto. A sessão aprovou a medida de forma simbólica. Mesmo assim, houve manifestações contrárias de senadores bolsonaristas, liderados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

A intervenção federal foi assinada no domingo, 8, pelo presidente Lula após manifestantes golpistas invadirem e depredarem os prédios dos três poderes.

Além de Veneziano e Lira, estavam presentes na entrega do decreto a Lula, nesta quarta, os parlamentares: Daniella Ribeiro (PSD), Eduardo Braga (MDB), Eliziane Gama (Cidadania), Irajá (PSD), Jean Paul Prates (PT), Marcelo Castro (MDB), Nelsinho Trad (PSD), Otto Alencar (PSD), Paulo Rocha (PT), Randolfe Rodrigues (Rede), Renan Calheiros (MDB) e Zenaide Maia (PSD). O advogado-geral da União, Jorge Messias, também participou da reunião.

Nas redes sociais, Lula agradeceu os deputados e senadores. “Agradeço aos senadores e deputados pelo gesto de aprovarem a decisão que reforçou a ordem e a garantia da democracia”, escreveu no Twitter.

Agradeço aos senadores e deputados pelo gesto de aprovarem a decisão que reforçou a ordem e a garantia da democracia.



