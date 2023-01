Parlamentares LGBTQIA+ vão se reunir com representantes do governo Lula

Apoie o 247

247 - Cerca de 15 parlamentares LGBTQIA+ eleitos e representantes de nove organizações terão no próximo fim de semana uma reunião para discutir medidas de inclusão e proteção dos direitos humanos. Também está prevista uma plenária com a participação de secretárias do governo Lula, que abordará o mês da visibilidade trans (janeiro).

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (17) pela coluna de Mônica Bergamo, a organização VoteLGBT afirmou que 18 candidaturas LGBTQIA+ venceram nas eleições do ano passado, o maior número desde 2014, quando foi iniciado o levantamento.

