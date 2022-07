Partido de Bolsonaro tem repassado para o caixa verba que deveria ser gasta em formação política

Fundação ligada ao PL devolve à sigla quase tudo que recebe do fundo partidário e emprega funcionárias que servem a Valdemar Costa Neto edit

247 - O PL, partido que lança Jair Bolsonaro à reeleição, tem recebido em sua conta do diretório nacional quase toda a verba de sua fundação - milhões que deveriam ser gastos em formação política, como determina a Lei dos Partidos, de 1995.

Só nos últimos três anos, o partido comandado por Valdemar Costa Neto repassou R$ 30 milhões do fundo partidário destinado à sua fundação, o Instituto Álvaro Valle, para o caixa do PL, que depois distribui o dinheiro a dirigentes estaduais e a candidatos da sigla, revela o jornalista Fabio Leite no site Metrópoles .

A Lei dos Partidos exige que cada legenda mantenha uma fundação destinada a realizar pesquisas e cursos de doutrinação política. Para isso, a legislação obriga os partidos a repassarem pelo menos 20% de suas cotas do fundo partidário — dinheiro público, portanto — para seus institutos de formação. Se o partido não tem fundação, esse valor fica bloqueado pela Justiça Eleitoral, explica o texto.

