Partido Novo aciona PGR e defende que Gonçalves Dias seja denunciado

247 - O Partido Novo pediu nesta sexta-feira (21) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação criminal sobre o general da reserva Marco Gonçalves Dias. De acordo com o diretório nacional do partido, o general deve ser denunciado pelo crime de prevaricação - quando um funcionário público age movido por 'interesse ou sentimento pessoal'.

"O ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, inclusive conduzindo os invasores a outros locais ou à saída de alguns locais do Palácio do Planalto", disse um trecho da representação, conforme relatos publicados pelo Blog do Fausto Macedo.

Ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias apareceu em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

Em depoimento à Polícia Federal nesta sexta (21), o general Gonçalves Dias afirmou ter retirado extremistas de um setor do Palácio do Planalto, mas não efetuou prisões, porque estava fazendo "gerenciamento de crise".

