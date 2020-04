Partidos irão ingressar com notícia-crime contra Bolsonaro, por participação em ato antidemocracia

Presidentes de nove partidos de oposição decidiram ingressar com uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro pelo fato de ele ter participado de um ato pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela destituição dos governadores. edit

247 - Presidentes e dirigentes de nove partidos de oposição fizeram, nesta segunda-feira, 20, uma reunião por videoconferência e decidiram ingressar com uma notícia-crime contra Bolsonaro. O ex-capitão participou de um ato pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) e também pela destituição dos governadores.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “além disso, as legendas decidiram fazer uma série de atos virtuais com a participação de lideranças que estavam em campos opostos há anos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ex-presidenciáveis Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT), entre outros.”

A matéria ainda informa que “a ideia é que a notícia-crime seja apresentada por entidades da sociedade civil e não pelos partidos e seja acompanhada de um amplo processo de mobilização com a presença de artistas e dos principais líderes da oposição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.