Partidos pedem explicações a Guedes sobre interferência de Michelle na Caixa

247 - Parlamentares do PT e do Novo pediram ao ministro Paulo Guedes (Economia) que explique a interferência de Michelle Bolsonaro no setor de crédito da Caixa Econômica Federal, informa a revista Crusoé.

A primeira-dama ganhou um novo apelido após o escândalo: "Micaixa". A mesma revista revelou que ela teria agido para favorecer o acesso de empresas de amigos a pedidos de financiamento da Caixa no primeiro semestre de 2020.

Em ofício encaminhado ao ministro da Economia, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, solicitou informações sobre a “concessão de empréstimos e/ou outras operações de crédito facilitadas, que foram concedidos pela Caixa sob a intermediação e influência da Senhora Michelle Bolsonaro”. O documento é assinado por outros 40 parlamentares do PT.

A bancada do Novo também solicitou esclarecimentos detalhados ao ministro sobre cada uma das operações de crédito realizadas por solicitação de Michelle. “A suposta intermediação do gabinete da primeira-dama em favor de empresas específicas, ainda que restem cumpridos os requisitos para a concessão dos empréstimos, é imoral e afronta o princípio constitucional da impessoalidade que deve reger o funcionamento da administração pública”, diz trecho do documento. O texto prossegue assim: “A mera possibilidade de que processos tenham recebido tratamento diferenciado, no contexto da pandemia, já se configura como um alerta para que os fatos citados na reportagem da revista Crusoé sejam averiguados e esclarecidos o quanto antes, em prol do interesse público que deve prevalecer sobre interesses privados de quem quer que seja”.

