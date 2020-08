Partidos vão ao STF contra mudanças na divulgação de mortes por Covid-19 em Brasília

Rede, PCdoB e Psol acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (22), contra a mudança na metodologia de divulgação de óbitos, implementada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal edit

247 - A Secretaria de Saúde passou a divulgar somente óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. Os partidos de oposição Rede, PCdoB e PSol acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (22), contra a mudança na metodologia, implementada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para divulgar os óbitos provocados pela Covid-19, na capital. A petição, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, é para que ele faça valer no DF a mesma decisão, tomada em junho, em relação ao governo federal.

Na época, o Ministério da Saúde também havia mudado o método de divulgação das mortes por Covid-19, e Alexandre de Moraes determinou que fosse mantida a divulgação anterior, incluindo os números acumulados que haviam sido excluídos dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, aponta reportagem da jornalista Brenda Ortiz, do G1 DF.

"É exatamente o mesmo caso, no âmbito do Distrito Federal. O ente federativo busca, exclusivamente, fugir de apresentar os dados em sua integralidade, impedindo-se que o cidadão tenha conhecimento deles para que seja feito o controle social", diz o documento.

De acordo com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), a nova forma "não muda nada". "As pessoas morrem, infelizmente, em determinado dia e por determinada causa. Computar o dia de forma separada ou acumulada é só uma questão de metodologia", afirma.

A Procuradoria Geral do DF vai analisar o caso.

