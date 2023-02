Pastor diz que gays têm "reserva no inferno" e deputado acionará MP por crime de homofobia

Apoie o 247

247 - O deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Fábio Félix, informou que vai protocolar uma reclamação junto ao Ministério Público contra o pastor norte-ameicano que fez vários discursos de ódio contra a população LGBTQIA+ em evento para evangélicos em Brasília.

O deptado disse que também vai registrar boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

O pastor David Eldridge falou por 40 minutos para para uma multidão no pavilhão do Parque da Cidade, durante os dias de Carnaval, além de mais de 33 mil pessoas que visualizaram a transmissão no YouTube. Ele disse que homossexuais, transgêneros, bissexuais e drag queens têm “uma reserva no inferno”.

Afirmou ainda que prostitutas, pessoas que assistem “coisas sexuais” na TV, mulheres que usam saia curta e até homens que gostam de calça apertada estariam condenados ao inferno.

“Você, moço, que está usando calça apertada, que é o espírito de homossexual: isso vai para o inferno! Você, moça, que quando sai de casa a saia está curta e apertada, você sabe o que está fazendo? Você tem uma reserva lá no inferno!”, disse, em inglês, enquanto um tradutor acompanhava.

