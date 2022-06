Patriota usou dinheiro público para comprar ração de cachorro

Só em 2018, ano em que o partido recebeu R$ 7 milhões de dinheiro público, via Fundo Partidário, os técnicos do TSE descobriram gastos de R$ 9,4 mil com ração para cães edit

247 - A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou que o Patriota usava o dinheiro público até para comprar ração de cachorro e fogos de artifício. Só em 2018, ano em que o partido recebeu R$ 7 milhões de dinheiro público, via Fundo Partidário, os técnicos do TSE descobriram gastos de R$ 9,4 mil com ração para cachorro, R$ 2 mil com fogos de artifício e R$ 40 mil com o combustível de apenas dois veículos de uma fundação ligada à legenda.

De acordo com informação publicada neste sábado (11) pela coluna de Malu Gaspar, foi a primeira vez que o TSE descobriu gastos de ração animal ao analisar prestações de contas partidárias.

Um dos maiores gastos foi mesmo com os salários da família de Adilson Barroso, ex-presidente do Patriota. Ele recebeu R$ 532 mil em salários. Outros R$ 590,4 mil foram para o pagamento de funcionários – a então mulher do presidente, a ex, dois filhos, quatro irmãos e cinco sobrinhos.

Segundo técnicos do TSE, "a concentração de recursos no diretório nacional é possibilitada e evidenciada na perpetuação de seus membros, que são familiares do (então) presidente".

