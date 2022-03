Paulo Alvim vai assumir Ciência e Tecnologia, confirma Marcos Pontes

Apoie o 247

ICL

247 - O atual secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, vai assumir o comando da pasta, afirmou o ministro Marcos Pontes nesta segunda-feira, 28.

Pontes deixará o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PL de São Paulo.

De acordo com o ministro, a indicação de Alvim já foi avalizada por Jair Bolsonaro. O Centrão tentava emplacar o cargo. A cadeira de Pontes vinha sendo cobiçada especialmente pelo PP, sigla do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu já conversei com um presidente e, na verdade, já está definido o nome. É o Paulo (Alvim), nosso secretário de Empreendedorismo e Inovação. Ele deve assumir aqui no meu lugar para esses seis meses. Acho que o cara tem todas as qualidades, mais de 40 anos de experiência no mercado de empreendedorismo. Ele conhece muito bem todos os projetos que a gente desenvolve no ministério", disse Pontes ao jornal O Globo.

Detentores de cargos executivos que vão concorrer às eleições deste ano precisam se desligar de suas funções até esta sexta-feira, 2 de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE