Paulo Guedes compara general Braga Netto a ‘batedor de carteira’

247 - Durante a coletiva de hoje no Planalto, o ministro Paulo Guedes comparou a intenção de ministros em ampliar gastos públicos para ajudar na retomada econômica a uma tentativa de “bater a carteira” do governo em meio à crise sanitária.

Guedes já havia se desentendido com o ministro Rogério Marinho, que é apontado como o "idealizador" do Pró-Brasil. Após rumores de que sua autoridade estaria prejudicada com a hegemonia operacional do general Braga Netto, Guedes passou a requerer apoio público de Bolsonaro e voltou a dar declarações polêmicas.

O ministro disse: “a crise é da saúde. Não pode alguém achar, no momento em que fomos baleados, caímos no chão, tá uma confusão danada e temos que ajudar a saúde, alguém vem correndo, bate a nossa carteira e sai correndo. Isso não vai acontecer.”

Guedes ainda acrescentou: “apertar o botão da gastança e sair procurando farra eleitoral é simples. Volta e meia tem um que pensa isso, e o que nós temos que fazer? Bater em quem faz isso. Bater no bom sentido, bater internamente. Brigas internas, nós conosco.”

