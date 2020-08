Paulo Guedes funde secretarias após debandada no Ministério da Economia

Paulo Guedes irá fundir a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a Secretaria de Desestatização, após a debandada no Ministério da Economia edit

247 - Paulo Guedes irá fundir a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a Secretaria de Desestatização, após a debandada no Ministério da Economia, segundo o jornal O Globo. A Secretaria de Desestatização era chefiada por Salim Mattar, que saiu nesta terça-feira, 11.

O artigo informa que a atual secretária do PPI, Martha Seillier, é a principal cotada para ocupar o posto.

Os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e o de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão nesta terça-feira (11) ao ministro da Economia. A pasta se desfaz, seguindo as recentes saídas de Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, Caio Megale, da diretoria de programas da Secretaria Especial da Fazenda, e Rubem Novaes, do Banco do Brasil.

As baixas mais recentes na equipe econômica abalaram o ministro Paulo Guedes, mas não a ponto de fazer com que ele deixe o governo.

