Paulo Pimenta denuncia ministros à PGR por falta de controle na entrada de estrangeiros no País em plena pandemia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT) protocolou nesta segunda-feira, 14, na Procuradoria-Geral da República (PGR), uma representação contra quatro ministros do governo de Jair Bolsonaro.

Pimenta pede que os ministros general Eduardo Pazuello (Saúde), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública), general Braga Netto (Casa Civil) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura) sejam investigados por improbidade administrativa em razão da falta de controle na entrada de estrangeiros nos aeroportos do País em plena pandemia de Covid-19.

Os quatros ministros assinaram a Portaria Interministerial 456, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que suspendeu as restrições aos passageiros do transporte aéreo, embora continue restrita a entrada de estrangeiros por rodovias, por outros meios terrestres ou por transporte aquaviário.

A suspensão ocorre apesar do país estar tendo um grande surto de Covid-19, que já matou mais de 180 mil pessoas no Brasil e atingiu cerca de 6,5 milhões.

O conhecimento liberta. Saiba mais