Paulo Pimenta mostra destruição do Palácio do Planalto (vídeo)

247 - Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta mostrou pelas redes sociais a destruição do Palácio do Planalto após a invasão do prédio por terroristas bolsonaristas neste domingo (8).

Mesas e cadeiras foram reviradas, vidraças quebradas e itens saqueados.

