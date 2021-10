Paulo Teixeira critica possibilidade de Moro ser candidato ao Senado em SP: "sabe onde fica o Jardim Pantanal?"

Sergio Moro nasceu em Maringá, no interior do Paraná edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira criticou a possibilidade do ex-juiz da Lava Jato de Curitiba e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Sergio Moro, ser candidato a senador pelo estado de São Paulo.

“Ele sabe onde fica o Jardim Pantanal?”, questionou o deputado sobre o juiz da Lava Jato, nascido em Maringá, no interior do Paraná. O Jardim Pantanal é um bairro humilde no extremo-leste da capital paulista.

A informação sobre a possibilidade da candidatura de Moro ao Senado pelo estado paulista é da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

