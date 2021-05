Pazuello diz que pretende responder todas as perguntas durante depoimento na CPI

Por Julinho Bittencourt, na Fórum – O ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou, através de seu advogado, Zozer Hardman, que apesar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, conceder habeas corpus que garante seu direito de ficar em silêncio nos casos de perguntas sobre si mesmo, ele tem intenção de responder a todas as questões dos senadores na CPI do Genocídio.

“A decisão do STF está correta. Já era esperada. A garantia ao tratamento urbano, digno e respeitoso era o objetivo [do HC]. O ministro Pazuello pretende responder a todas as perguntas. Porém, como toda e qualquer testemunha tem o direito ao tratamento digno, urbano e respeitoso”, diz Hardman ao Painel da Folha.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.