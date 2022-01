Pazuello está há um mês sem compromissos na agenda

O último compromisso na agenda do ex-ministro e general foi em 16 de dezembro edit

247 - Ex-ministro da Saúde e atualmente assessor especial da SAE (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos) no governo Jair Bolsonaro (PL), o general Eduardo Pazuello está há um mês "sem compromisso oficial" em sua agenda e em "recesso". As informações são da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O último dia de trabalho de Pazuello, de acordo com sua agenda, foi em 16 de dezembro, quando constou "despacho interno" em seu cronograma. "Despacho interno", segundo a SAE, é usado "para descrever períodos em que o servidor está envolvido em atividades administrativas de rotina, como a análise de documentos e despachos internos com outros integrantes do mesmo órgão".

De 20 de dezembro em diante, Pazuello entrou em recesso por causa do Natal e não mais voltou ao batente. Ele se acidentou de moto no Rio de Janeiro em 24 de dezembro, mas não há registro de licença médica nem de férias desde então.

A SAE, em nota, afirma que a falta de compromissos na agenda de Pazuello não significa ausência de trabalho. "Os processos e fluxos administrativos inerentes a este cargo [de Pazuello] não requerem, via de regra, a recepção a autoridades ou outro tipo de evento oficial que justificariam lançamentos mais frequentes em sua agenda".

