PCDF prende quadrilha que aplicava “golpe do motoboy” em diversas capitais

Metrópoles - A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco/Decor) deflagrou, nessa quinta-feira (2/9), a Operação Captis, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. Os criminosos têm atuação em todo o território nacional.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em 2018, a Draco deflagrou a primeira fase da “Operação Lothur” com objetivo de desarticular uma quadrilha que atuava no DF aplicando o chamado “golpe do motoboy”.

