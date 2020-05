PCdoB quer CPI sobre vazamento da PF no escândalo Queiroz-Bolsonaro

De acordo com a líder do PCdoB na Câmara, Perpétua Almeida (AC), a "revelação do empresário Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, é nitroglicerina!" "Diz ele que delegado/informante da PF, antecipou ao filho do presidente a Operação Furna da Onça que atingiu Fabrício Queiroz, operação adiada para não prejudicar campanha de Bolsonaro no 2º turno", disse edit

Blog do Esmael - A líder do PCdoB na Câmara, Perpétua Almeida (AC), defendeu neste domingo (17) a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias do empresário Paulo Marinho.

A Polícia Federal (PF) antecipou ao senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) que seu ex-assessor Fabrício Queiroz seria alvo de uma operação. A informação foi dada pelo suplente do senador, o empresário Paulo Marinho (PSDB), à jornalista Mônica Bergamo, na Folha.

Queiróz movimentou milhões por meio de “rachadiha” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Nesse esquema, funcionários repassavam parte de seus salários ao parlamentar.

Segundo o ex-aliado, os policiais teriam segurado a operação, então sigilosa, para que ela não ocorresse no meio do segundo turno, prejudicando assim a candidatura de Bolsonaro na disputa com Fernando Haddad (PT).

“CPI, JÁ! Revelação do empresário Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, é nitroglicerina! Diz ele q delegado/informante da PF, antecipou ao filho do presidente a Operação Furna da Onça q atingiu Fabrício Queiróz, operação adiada p não prejudicar campanha de Bolsonaro no 2º turno”, escreveu a líder no Twitter.

Segundo ela, o episódio deixou claro o real interesse de Bolsonaro em trocar comando da PF.

“A pergunta é: qual delegado da PF segurou investigação de Queiroz durante as eleições de 2018? Imprensa apurou que Ramagem era o delegado da operação que originou a ‘Furna da Onça’ atingindo gabinete de Flávio Bolsonaro”, indagou.

Para a líder, o foco de Bolsonaro é usar as estruturas oficiais e o poder que detém para blindar os crimes da sua família.

“A CPI se faz urgente para investigar os elos de tantas denúncias. Aliados deixados à beira da estrada por Bolsonaro, tem revelado muitos segredos, mas nada se apurou até aqui”, defendeu.

