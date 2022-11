PDT isola Ciro Gomes de articulações para integrar governo Lula

Apoie o 247

247 - Lideranças do PDT isolaram o ex-presidenciável do partido Ciro Gomes (CE) das negociações para integrar o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de participar da transição de governo. O pedetista não foi consultado para algum assunto da transição. A informação foi publicada nesta sexta-feira (25) pela coluna de Guilherme Amado.

O ex-governador do Ceará ficou na quarta posição no primeiro turno da eleição presidencial.l, com 3,04% dos votos, atrás da senadora Simone Tebet, do MDB-MS (4,16%.), de Jair Bolsonaro, do PL (43,2%), e de Lula (48,4%).

