PDT muda de lado e vai orientar voto 'não' durante a análise da PEC dos Precatórios

A confirmação partiu do líder da bancada do PDT na Câmara, deputado Wolney Queiroz (PE). O partido tinha votado a favor da PEC que dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em ano eleitoral e, em consequência, levou Ciro Gomes a suspender a sua candidatura presidencial edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Forum - O líder da bancada do PDT na Câmara, deputado Wolney Queiroz (PE), revelou à jornalista e apresentadora do Programão da Fórum, Cynara Menezes, que a legenda mudou seu posicionamento e vai orientar voto contra a PEC dos Precatórios (PEC 23/2021), proposta defendida pelo governo Bolsonaro. A PEC, que vai legalizar calotes em precatórios e é defendida por Jair Bolsonaro para financiar o programa eleitoreiro Auxílio Brasil, foi aprovada em votação de primeiro turno na última semana com margem apertada: 312 votos, quando o necessário para aprovar eram 308 votos.

Diferente de outros partidos de oposição, a bancada pedetista orientou voto “sim” à PEC. Essa posição abriu uma crise interna e fez o pré-candidato à presidência do partido, Ciro Gomes, vir à público para dizer que discorda de sua legenda e que vai “suspender” sua pré-candidatura até que a bancada reveja seus votos, já que, se tivesse orientado “não”, é provável que a PEC fosse derrubada (leia a íntegra na Revista Forum).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE