PDT reivindica participação em grupos do governo de transição mirando ministérios

247 - O PDT de Ciro Gomes, que não integrou a coligação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas declarou apoio ao petista no segundo turno, está de olho na pasta de Cidades e Desenvolvimento Regional.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o líder da oposição na Câmara, deputado Wolney Queiroz (PDT-PE), almeja que a sigla seja convidada para compor grupos de transição do governo eleito nas áreas de Cidades e Desenvolvimento Regional.

Queiroz, que foi indicado para ser o representante do conselho político da transição e participou da primeira reunião de Lula com parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), disse que coordenar ou ajudar estão entre as funções esperadas. “Nós vamos optar pelo grupo de Cidades e Desenvolvimento Regional. Pode ser para coordenar ou para ajudar os companheiros”, disse.

No entanto, o presidente eleito afirmou em sua primeira visita ao gabinete de transição nesta quinta-feira (10), que coordenadores de áreas não serão necessariamente escolhidos como ministros.

