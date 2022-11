PEC "alternativa" de Tasso Jereissati obtém apoio de 29 parlamentares e pode tramitar no Senado

Apoie o 247

247 - A PEC "alternativa" do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), concorrente da PEC de Transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), obteve a adesão de 29 parlamentares e já pode começar a tramitar no Senado. A PEC apresentada por Tasso Jereissati abre espaço para gastos de R$ 80 bilhões fora do teto em 2023.

“A 29ª assinatura de apoiamento, colhida na noite de hoje, é do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que por sua vez havia rejeitado a adesão à PEC da Transição. Calheiros é crítico da PEC por entender que isso dá força ao rival na política alagoana, Arthur Lira (PP-AL), que controla as votações na Câmara dos Deputados”, destaca a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Para que uma PEC seja instalada no Senado é preciso a adesão de 27 parlamentares e de um ato do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

