'PEC da Faria Lima', é o nome popular dado à emenda que está sendo gestada no Congresso para combater o coronavírus

247 - A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do chamado "orçamento de guerra", com votação prevista para quarta-feira (15) no Senado, tem motivado discussões sobre o auxílio do Banco Central (BC) ao mercado financeiro, e já está sendo chamada de "PEC da Faria Lima".

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a Proposta cria um orçamento excepcional para o Estado lidar com a pandemia do coronavírus e autoriza o BC a comprar, diretamente no mercado secundário, títulos públicos e privados de crédito —debêntures, CCIs, CCBs, CRIs, CRAs e notas comerciais—para dar liquidez ao mercado e estabilizar preços, semelhante ao que o Fed, banco central americano, tem feito nos Estados Unidos."

A matéria ainda informa que "segundo economistas, a medida poderia ser um alívio apenas a gestoras de fundos que carregam estes papéis e que viram seu patrimônio desabar. A maior parte dessas assets está sediada na região da Faria Lima, no centro financeiro de São Paulo."

