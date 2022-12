PEC da Transição racha o PL de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A PEC da Transição provocou um racha no PL, partido de Jair Bolsonaro presidido por Valdemar Costa Neto. Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, uma ala da legenda defende votar a favor da PEC para manter o Bolsa Família - ou Auxílio Brasil - em R$ 600. Já bolsonaristas radicais querem ir contra a proposta para prejudicar o próximo governo, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quem lidera o movimento interno contra a PEC são os deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP).

>>> CCJ do Senado começa a analisar PEC da Transição nesta terça-feira

Os mais moderados do partido, que defendem o voto a favor da PEC, argumentam que Bolsonaro também prometeu o mesmo valor para o benefício.

"O senador e líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), já disse que o PL é favor de uma exceção apenas para garantir os R$ 200 adicionais. Há, no entanto, um movimento interno entre os radicais da sigla contra essa proposta. Diante disso, integrantes do partido preveem uma disputa ao longo da semana sobre a PEC e avaliam que ela servirá de 'teste' para mostrar qual lado tem mais força", conta a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.