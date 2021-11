PEC dos Precatórios é aprovada pela CCJ do Senado

O texto agora segue para votação no plenário da Casa edit

247 - Após intensas negociações, o líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), conseguiu a aprovação da PEC dos Precatórios pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal no início da tarde desta terça-feira (30).

O texto agora segue para votação no plenário da Casa.

A PEC dos Precatórios abre espaço para a implementação do Auxílio Brasil, programa de Jair Bolsonaro para, com fins eleitoreiros, substituir o Bolsa Família.

O texto estabelece que o Auxílio Brasil será permanente - e não válido somente em 2022. O projeto ainda prevê que o governo não precisará gerar receita e nem cortar despesas para custear o programa no próximo ano, mas isto terá que ser feito pelo próximo presidente para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal.

