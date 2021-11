PEC dos Precatórios é "cheque em branco" para Bolsonaro gastar R$ 95 bilhões, denuncia Gleisi

“Não dá para aprovar essa PEC! É uma aprovação no escuro. Além de ser um calote, é um bypass nesse teto desmoralizado", disse a deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT edit

PT na Câmara - A presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PR), alertou a população brasileira, nesta quarta-feira (3), para o desastre que representa a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC 23/21) – conhecida como PEC dos Precatórios -, que altera a forma de pagamento dos precatórios, as dívidas da União reconhecidas pela Justiça.

“Não dá para aprovar essa PEC! É uma aprovação no escuro. Além de ser um calote, é um bypass nesse teto desmoralizado. Vocês deviam ter coragem para acabar com ele!”, provocou a presidenta do PT.

Na avaliação da deputada, essa proposta é para dar um “cheque em branco” para Bolsonaro gastar cerca de R$ 95 bilhões no ano que vem.

“A PEC dos precatórios é isso, é para dar um jeitinho no teto dos gastos e para deixar de pagar dívidas já reconhecidas judicialmente da União. Qual o valor? R$ 95 bilhões, e nesta PEC não diz para onde o dinheiro vai. Será um cheque em branco que vai ser dado para o Bolsonaro gastar onde ele quiser”, alertou.

Mentirosos

Gleisi Hoffmann afirmou que Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, estão dizendo que uma parte desses recursos vai para o Auxílio Brasil. “Não dá para acreditar porque os dois são mentirosos”, asseverou. “Mas quanto vai? A metade? E o resto vai para onde? Para o orçamento secreto?”, questionou a deputada, se referindo ao destino do montante de recursos destinados ao pagamento dos precatórios.

A deputada quis saber o porquê de a Câmara continuar com as emendas de relator do Orçamento da União, que para ela, “é uma vergonha para uma nação que está com a população empobrecida e com tantos problemas”.

A presidenta do PT reiterou que Bolsonaro em nenhum momento diz para onde vai os R$ 95 bilhões. Segundo a parlamentar, ao invés disso, Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, não criou o Auxílio Brasil e acabou com o auxílio emergencial.

“O que dizer para essas milhões de famílias agora em novembro que vão ficar sem nenhum auxílio, com o País na situação que está? Irresponsáveis, mentirosos! É isso o que são Paulo Guedes e Bolsonaro”, vociferou Gleisi Hoffmann.

A deputada reafirmou que a “Casa não pode corroborar isso, não pode aprovar essa PEC porque vai estar no mesmo caminho dos mentirosos, dos irresponsáveis, daqueles que estão levando o Brasil ao buraco e o povo ao sofrimento”.

