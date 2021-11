PEC dos Precatórios: governo espera perda de apoio de PDT e PSB, mas aumento de votos do centrão

Apoie o 247

247 - Integrantes do Palácio do Planalto e aliados do governo na Câmara trabalham com o cenário de que a pressão de partidos da oposição como PDT e PSB irá reduzir os votos nessas bancadas nas próximas votações da PEC dos Precatórios, informa reportagem da Folha de S.Paulo neste domingo (7).

Articuladores de Bolsonaro esperam também, no entanto, um aumento de votos nos partidos de centro e centro-direita. Entre os deputados que não votaram no primeiro turno, o governo calcula que há potenciais votos no DEM, MDB, PSDB, PP, PSL e Republicanos, diz a reportagem.

Ainda falta concluir o primeiro turno da votação e, depois, analisar a proposta em segundo turno no plenário da Casa, que deve acontecer na próxima terça-feira (9). A PEC tem o propósito de garantir o pagamento do Auxílio Brasil pelo governo.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teria prometido pagar R$ 15 milhões para cada voto dos parlamentares a favor da proposta, segundo denúncia do deputado Celso Maldaner (MDB-SC) .

