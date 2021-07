PEC limita a participação de militares da ativa no governo

De acordo com um projeto da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), militares da ativa que tiverem menos de 10 anos de serviço terão de pedir afastamento temporário para ocupar um cargo civil na administração pública edit

247 - A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) reuniu 189 assinaturas, 12 a mais do que o necessário, com o objetivo de propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar a presença de militares em governos. A ideia é que militares da ativa com menos de 10 anos de serviço terão de pedir afastamento temporário para ocupar um cargo civil na administração pública. A informação foi publicada pela Jovem Pan.

Quem tem mais de 10 anos de serviço militar só vai assumir se passar para a reserva. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), o número de militares em cargos civis dobrou no governo Bolsonaro.

Pesquisa Datafolha publicada em 11 de junho apontou que 58% dos entrevistados disseram ser contra a participação de militares da ativa em atos políticos e em cargos no governo federal.

Cinco ex-ministros da Defesa divulgaram nota de apoio à PEC, Celso Amorim, Jaques Wagner, Nelson Jobim, Aldo Rebelo e Raul Jungmann.

