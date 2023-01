"Pedidos de impeachment de Ibaneis serão apresentados nesta manhã", diz Leandro Grass

Apoie o 247

247 - Leandro Grass (PV), ex-deputado distrital e segundo colocado nas últimas eleições para o governo do DF, comentou, em participação na TV 247 nesta segunda-feira (9), o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB), após os atos de terrorismo bolsonarista contra as instituições democráticas em Brasília no domingo (8). Ibaneis foi afastado do cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que caracterizou a atuação do governador afastado na crise como "dolosamente omissiva".

Segundo Grass, Ibaneis será lembrado como o governador que se aliou ao terrorismo e sofrerá uma série de pedidos de impeachment na Câmara Legislativa do DF.

"Já pela manhã hoje devemos ter alguns pedidos de impeachment na Câmara Legislativa, que tem a tarefa de analisar esses pedidos. O Partido Verde vai protocolar um pedido, já está pronto. Vamos protocolar agora por volta das 10 horas. Imagino que haverá outros pedidos, tem um também de uma associação de advogados pelos direitos humanos. A tendência é virem vários. Agora caberá, posteriormente aos pedidos protocolados, ao presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, do MDB, da base aliada de Ibaneis, fazer a admissibilidade ou não e posteriormente os deputados analisarem", disse Grass.

Ele ainda comentou a chegada da nova governadora, Celina Leão. Segundo Grass, Leão é uma forte aliada do bolsonarismo, que "foi muito importante para a campanha de Bolsonaro no DF e para a campanha de Damares Alves". "Ela faz parte desse núcleo bolsonarista aqui do DF", disse.

