Pedro Serrano: 'progressistas devem ficar atentos ao pressionar pela rápida condenação de Bolsonaro'

247 - O jurista Pedro Serrano sugeriu nesta quarta-feira (28) que representantes da esquerda evitem se manifestar por maior celeridade na possível condenação de Jair Bolsonaro (PL). Segundo o estudioso, "cabe a setores progressistas pleitear que os direitos fundamentais e o devido processo sejam observados, de quem quer que seja".

"Obviamente os movimentos sociais, sindicais etc tem o direito de realizarem a manifestação que quiserem, mas avalio como um grande equívoco pressionar a jurisdição a condenar alguém", escreveu na rede social X. "Decisões de condenação não devem estar sujeitas a critérios majoritários mas sim devem se dar sob razões de legalidade e justiça".

A Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), no mês passado, com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

