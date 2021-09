Pela 2ª vez, Abraham Weintraub perde ação contra Maria do Rosário na Justiça

A 7ª Turma Cível do TJDFT manteve a sentença da 21ª Vara Cível de Brasília que negou pedido de Weintraub para condenar Maria do Rosário edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Grande Agular, no Metrópoles - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub amargou uma 2ª derrota no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

Weintraub entrou com uma ação contra a parlamentar em razão de um post no qual Maria do Rosário disse que a ida do ex-ministro para os EUA, “com o apoio de Bolsonaro, tem nome: corrupção, tráfico de influência e falsidade ideológica”.

No processo, o economista pediu a condenação de Maria do Rosário a pagar indenização por danos morais de R$ 5 mil, tirar o post do ar e publicar uma nota informando sobre a ação.

PUBLICIDADE

A 21ª Vara Cível de Brasília negou os pedidos de Weintraub. O ex-ministro recorreu, mas a 7ª Turma Cível rejeitou o recurso e manteve a sentença anterior. O acórdão foi publicado na última segunda-feira (13/9).

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE