Perda de apoio entre aliados no Congresso foi fundamental para recuo de Bolsonaro

Segundo assessores do Palácio do Planalto, os dias seguintes aos atos de 7 de setembro deixaram Bolsonaro preocupado com a possibilidade de afastamento dos partidos que compõem a base no Congresso, segundo a Folha de S.Paulo

247 - A crise com partidos aliados foi fundamental para que Jair Bolsonaro buscasse o ex-presidente golpista Michel Temer (MDB) e publicasse uma nota para apaziguar a situação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a Folha de S.Paulo.

A carta, escrita por Temer e assinada por Bolsonaro, gerou insatisfação em alguns apoiadores, que se sentiram traídos pelo líder da extrema direita ter mandado recuar o movimento, principalmente após a escalada da greve de caminhoneiros.

Bolsonaro mudou de tom, pediu que as mudanças ocorressem de formas graduais e alegou ter sido pressionado.

“Segundo assessores do Palácio do Planalto, a quarta-feira (8) pós-feriado e a manhã de quinta deixaram Bolsonaro especialmente preocupado com a possibilidade de afastamento dos partidos que compõem a base no Congresso”, afirma a Folha.

