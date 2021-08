Peritos citados em live descartaram possibilidade de fraude nas urnas em eleições anteriores

A informação veio em um contexto de questionamentos, sem provas, sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro feitos por Jair Bolsonaro edit

247 - Citados por Jair Bolsonaro em uma live, os peritos da Polícia Federal que fizeram testes nas urnas eletrônicas nos anos de 2016, 2018 e 2020 não apontaram em seus relatórios possibilidades de fraudes ou adulteração no resultado da eleição. A informação, publicada pela coluna Painel, veio em um contexto de questionamentos, sem provas, sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro feitos por Jair Bolsonaro.

Em 2019, quando também sugeriram a impressão do voto, os peritos destacaram que "não coadunam com campanhas de fake news" sobre supostas fraudes nas urnas durante a eleição do ano anterior.

