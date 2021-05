Pesquisa Datafolha, que mostrou vitória de Lula, acendeu alerta no Planalto e evidenciou pior momento de Bolsonaro

Três interlocutores de Jair Bolsonaro reconheceram que o levantamento Datafolha refletiu a avaliação negativa do governo no enfrentamento da pandemia edit

247 - Membros do Planalto ficaram preocupados com a pesquisa Datafolha que apontou vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro por 41% a 23% no primeiro turno e por 55% a 32% no segundo. Em entrevista ao blog do Gerson Camarotti, três interlocutores de Bolsonaro reconheceram que o levantamento demonstrou o pior momento do governo.

Os integrantes do governo também afirmaram que as estatísticas refletiram a avaliação negativa do governo no enfrentamento da pandemia e a paralisia da economia, com inflação elevada, aumento da taxa de juros e perda de renda do brasileiro.

De acordo com o levantamento, os que rejeitam o governo, considerando-o ruim ou péssimo, são 45%. A aprovação caiu de 30% para 24% o percentual dos brasileiros que aprovam o governo, comparando com a pesquisa anterior, de março último.

