Pesquisa revela que 3,8% da população do Distrito Federal é LGBTQIA+

Metrópoles - Cerca de 3,8% da população de mais de 3 milhões do Distrito Federal se identifica como parte da comunidade LGBTQIA+. O valor é equivalente a cerca de 114,4 mil pessoas. Os dados são da Pesquisa Distrital de Amostra por Domicílios (Pdad) de 2021 divulgada na manhã desta segunda-feira (9/5).

O evento ocorreu no Palácio do Buriti, com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), que ressaltou a importância dos dados para a realização de políticas públicas. “Ninguém desenvolve políticas públicas se não tiver dados precisos. Essa pesquisa em ano eleitoral tem importância ainda maior”, disse.

De acordo com a pesquisa, conduzida pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), a maioria das pessoas do grupo citado mora em regiões consideradas de alta renda, enquanto que cerca de 3,3% moram em locais de baixa renda.

