Petistas comemoram aprovação de emenda que retira profissionais da educação do congelamento salarial

247 - Parlamentares da bancada do PT na Câmara destacaram em manifestações no Twitter a vitória obtida na noite dessa terça-feira (5), que derrubou a exigência de congelamento dos salários dos servidores públicos da educação, até o final de 2021, proposta pelo governo Bolsonaro – PLP 39/2020 – como condição para ajudar financeiramente estados e municípios durante a pandemia.

O destaque ao projeto do governo que livrou os profissionais da educação pública do congelamento foi apresentado pela Bancada do PT, e aprovado com 287 favoráveis e 179 contrários.

O partido também apoiou o destaque aprovado no plenário que retirou outras categorias do congelamento de salários proposto pelo governo Bolsonaro. O texto beneficia os servidores da saúde, civis e militares envolvidos diretamente no combate à Covid-19, além de policiais legislativos, técnicos e peritos criminais, agentes socioeducativos, fiscais agropecuários, trabalhadores na limpeza urbana, e os que atuam na assistência social.

A presidenta Nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), celebrou a vitória obtida durante a votação na Câmara, e ressaltou que os trabalhadores não podem pagar a conta da crise agravada pela pandemia.

“Vitória do PT: Câmara aprova emenda da bancada retirando também os professores do congelamento de salários do PLP do Socorro aos Estados e Municípios. Emenda para retirar todos os servidores foi rejeitada, pena. A conta da pandemia tem de ser do governo, e não dos trabalhadores”, advertiu a petista.

Para o coordenador do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional, deputado Waldenor Pereira (BA), a votação e aprovação do destaque foi uma vitória, pois retira professores e servidores públicos da Educação do congelamento de salários proposto pelo PLP 39 . “É um vitória parcial, mas um avanço frente às forças retrógradas que governam o País”, destacou Waldenor.

Outros parlamentares também comemoram a vitória favorável aos trabalhadores da educação pública. “Lutamos e votamos contra o congelamento para todos os servidores. Não cedemos à chantagem! Obtivemos uma importante vitória, evitando que as trabalhadoras e trabalhadores da educação fossem atingidos pelo congelamento”, disse Natália Bonavides (PT-RN).

Também comemoraram a vitória dos trabalhadores da Educação os deputados petistas Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana Braga (SP), Paulão (AL), Zé Neto (BA), Beto Faro (PA), Marcon (RS), Maria do Rosário (RS), Paulo Teixeira (SP), Margarida Salomão (MG), Joseildo Ramos (BA), Reginaldo Lopes (MG), Nilto Tatto (SP), Rogério Correia (MG), Alexandre Padilha (SP), Rubens Otoni (GO), Helder Salomão (ES), Margarida Salomão (MG) e Odair Cunha (MG).(*Com informações do PT na Câmara)

