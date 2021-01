Petistas querem investigação de Bolsonaro por ameaça de golpe em 2022

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e os líderes das Bancadas do partido na Câmara dos Deputados, Enio Verri, e no Senado, Rogério Carvalho, protocolaram nesta quinta-feira, 7, pediram a investigação de Jair Bolsonaro por ameaça de golpe ao comentar invasão do Capitólio nos Estados Unidos.

Segundo o portal PT na Câmara, os petistas enviaram duas representações contra Bolsonaro, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), por conta de acusações sem provas sobre fraude nas eleições e por ameaçar o país. As ações pedem a responsabilização penal, por improbidade administrativa e civil contra Bolsonaro.

“O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatros vezes. Mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí”, disse.

“Então, a falta desta confiança levou a este problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa", afirmou Bolsonaro.

Na quarta-feira, 6, no dia da invasão à sede do Legislativo dos EUA, Bolsonaro sinalizou apoio ao golpe de Donald Trump e declarou que as eleições de 2018 foram fraudadas.

“Eu acompanhei tudo. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Você sabe da minha resposta. Agora muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou: ‘Sem provas o presidente Bolsonaro, falou que foram fraudadas as eleições americanas’. A minha foi fraudada. Eu tenho indício de fraude, era para eu ter ganhado no primeiro turno”, afirmou.

