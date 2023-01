PF conduz varredura antigrampo no Alvorada

Apoie o 247

ICL

247 - O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja, passou na quinta-feira (4) por uma varredura antigrampo conduzida pela Polícia Federal, segundo Bela Megale, d’O Globo. Além disso, a corporação conduziu uma varredura antibomba. O procedimento também ocorre no Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, segundo a jornalista. As inspeções são procedimentos padrão.

O Ministério da Justiça passou por uma varredura antigrampo na terça-feira (3). O cuidado precisa ser redobrado para remover possíveis grampos colocados pelo antigo governo de Jair Bolsonaro, avaliam integrantes do governo.

Outros ministérios só serão inspecionados se os chefes da pasta pedirem.

